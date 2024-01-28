Митинг, посвященный 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, прошел в подмосковном Красногорске

Накануне в подмосковном Красногорске у мемориального комплекса на Красной горке состоялся памятный митинг, приуроченный к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что красногорцы отдали дань уважения героям блокадного города на Неве. Участие в мероприятии также принял глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков.

Он отметил, что 872 бесконечно долгих и страшных дня, в течение которых длилась блокада, – символ величайшего мужества и беспримерного героизма: Ленинград боролся и ждал, стоял непокоренный и надеялся на освобождение.

«И сегодня то героическое знамя памяти нам надлежит нести сквозь поколения, не дав угаснуть народной славе. В память о тех, кто ценой собственной жизни бился за Родину и выживал наперекор врагу. О тех, кто прошел сквозь леденящий холод, голод, и не сдавался, деля на граммы хлеб, преодолевал безмерные испытания и жил одной лишь целью: непременно выстоять», – написал в своих соцсетях Дмитрий Владимирович.

По словам руководителя муниципалитета, на сегодняшний день в округе живут 26 блокадников, история каждого из которых – целая летопись героического пути. В память о погибших защитниках Ленинграда и тех, кто не пережил суровые годы фашистской блокады великого города на Неве, участники митинга возложили к мемориалу алые гвоздики.