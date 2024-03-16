Многодетная семья Суворовых проголосовала на избирательном участке в Нахабино
Фото: [Пресс-служба Мособлизбиркома]
У семьи Суворовых есть традиция ходить всем вместе на выборы, которая существует уже не первое поколение. В этот раз Андрей и Гульшат на избирательный участок в Красногорске взяли с собой двоих младших сыновей. Об этом сообщает Московская областная избирательная комиссия.
На участок семейная чета взяла с собой четырнадцатилетнего Ростислава и пятиклассника Всеволода. А трое старших придут на выборы отдельно — они уже студенты и в субботу утром на занятиях.
«Эти выборы для нас очень значимые. Сегодня мы выбираем будущее для наших детей. Для нас, как для многодетной семьи, самое главное — вырастить их умными, способными, талантливыми. Поэтому сегодня мы все вместе приняли участие в голосовании», — отметила Гульшат Суворова.