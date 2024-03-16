Многодетная семья Суворовых проголосовала на избирательном участке в Нахабино

У семьи Суворовых есть традиция ходить всем вместе на выборы, которая существует уже не первое поколение. В этот раз Андрей и Гульшат на избирательный участок в Красногорске взяли с собой двоих младших сыновей. Об этом сообщает Московская областная избирательная комиссия.