Многодетная семья Трофан из Щелково приобрела две квартиры по субсидии

Семья Трофан из Щелково, в которой недавно родился восьмой ребенок, решила проблемы с жильем благодаря подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» государственной программы региона «Жилище». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Семья приобрела две квартиры. Старшая дочь Мария уже отметила совершеннолетие, другие дети еще подростки и малыши. Именно она будет жить одна, а родители с ребятней переедут в просторную трешку.

«Это принципы нашей семьи — уважать старших, быть отзывчивыми, учитывать интересы друг друга. Маша уже взрослая, ей пора начинать строить свою жизнь, а младшие пусть пока будут с нами», — говорит мама Елена.

Примечательно, что квартира Маши находится в соседнем городском округе. А для себя с младшими детьми Елена выбрала жилье в том же районе Щелково, где они долгое время снимали.