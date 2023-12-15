Многофункциональный комплекс с гостиницей продолжают возводить в Дубне

Строительная готовность многофункционального центра, расположенного на проспекте Боголюбова в подмосковной Дубне, превысила уже восемьдесят процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.

Отмечается, что инспекторы ведомства провели профилактический визит на объект, где в настоящее время ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем. Ожидается, что ко второму кварталу следующего года стройка должна завершиться.

Здание комплекса площадью более девятнадцати тысяч квадратных метров состоит из шести корпусов разной этажности. Здесь разместятся магазины промтоваров, в том числе сувениров, административно- офисные помещения, а во втором корпусе откроют гостиницу на тридцать пять номеров, в которых единовременно могут разместиться пятьдесят пять человек.

Данный комплекс граничит с городским парком, в результате реконструкции застройщик проведет благоустройство пешеходной зоны на набережной, которая проходит вдоль обратной стороны здания.