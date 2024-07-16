Многофункциональный трактор вышел на работу в воскресенском парке Кривякино

В городском округе Воскресенск большое внимание уделяют благоустройству и содержанию общественных пространств. Одно из таких — парк усадьбы Кривякино, где регулярно наводят порядок. В этом теперь поможет современный трактор, поступивший в работу на территории.

Воскресенск продолжают делать чище и комфортнее для жителей. Поддержание чистоты общественных пространств — одна из важных задач. Благодаря специалистам и наличию техники парки и скверы удается оперативно и качественно приводить в порядок. Теперь в арсенале рабочих — современный многофункциональный трактор.

Как рассказала начальник Управления культуры г.о. Воскресенск Елена Баклушина, усадебный дом Кривякино и прилегающие к нему живописные территории теперь будет помогать приводить в порядок трактор с навесным и прицепным оборудованием. Новая техника способна ускорить процесс уборки за счет своих преимуществ. Это фронтальный погрузчик, универсальный отвал и щеточная система. Трактор сможет косить траву и поливать зеленые насаждения.

Сотрудники культурного центра Кривякино проводят уборку ежедневно, однако с наличием современной спецтехники делать это станет еще эффективнее и быстрее.