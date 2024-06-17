Многоуровневый паркинг закрытого типа построят на территории подмосковного ЖК «Пригород Лесное»

В жилом комплексе «Пригород лесное» Ленинского городского округа планируют построить новый многоуровневый паркинг закрытого типа, рассчитанный на 1849 машиномест. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Отмечается, что помимо хранения автомобилей среднего класса, в паркинге предусмотрено почти тридцать машиномест для маломобильных групп населения — они разместятся на первом этаже. Также запроектировано двадцать четыре машиноместа для автомобилей большого класса. Автосервис, автомойка и объекты ритейла расположатся на первом этаже.

Внешний облик автостоянки будет соответствовать общей стилистике жилого комплекса. В отделке фасадов применят преимущественно темно-серые сэндвич-панели. Навесные ламели зеленого цвета позволят выделить объем лестничных клеток и создать эффектный внешний вид. На прилегающей территории проведут благоустройство и озеленение — создадут проезды и тротуары, посадят газон и молодые кустарники.

Примечательно, что вместе с возведением жилых домов на территории проекта сейчас строятся сразу несколько объектов социальной инфраструктуры: два детских сада, две школы каждая на 1100 мест, и поликлиника на 1000 посещений в смену.