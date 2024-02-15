Мобилизованный дезертировал из зоны СВО, чтобы поиграть в казино
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Ближайшие шесть лет в колонии общего режима проведет российский военнослужащий Андрей Малышев, что решил самовольно отправиться в Таганрог, чтобы сделать там в казино пару ставок, пишет «Коммерсант», ссылаясь на материалы возбужденного в отношении осужденного уголовного дела.
Отмечается, что бойцу в ДНР была предоставлена увольнительная из которой он так и не вернулся, отправившийся в соседнюю Ростовскую область из корыстных побуждений.
«Малышев, желая отдохнуть от службы, не вернулся из увольнительной в свою часть, дислоцированную на территории ДНР. Вместо этого он отправился в Таганрог, где был задержан в марте прошлого года после кражи драгоценностей из частного дома, в котором военный снимал комнату», — пишет издание.
Как рассказал адвокат, украденные средства Малышеву были нужны, чтобы сыграть на тотализаторе в Таганроге.
В итоге Ростовский гарнизонный военный суд вынес в отношении служившего по мобилизации сержанта Малышева приговор за самовольное оставление места службы и последующую кражу чужого имущества. С учетом частичного сложения наказания боец был отправлен на шестилетний срок в колонию.