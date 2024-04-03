Модернизацию светофорных объектов успешно провели в Красногорске

С целью обеспечения безопасности жителей округа и снижения риска образования пробок в Красногорске провели модернизацию светофорных объектов.

Работу выполнили специалисты Центра безопасности дорожного движения. Они внесли изменения в работу светофоров на некоторых улицах и продолжают следить за ситуацией. Минтранс Подмосковья отмечает, что в случае необходимости сотрудники центра проведут дополнительные изменения, о которых также проинформируют горожан.

На данный момент изменения внесли в работу светофора, установленного на перекрестке улиц Пятницкой и Заречной. Теперь в утреннее время для выезда из жилого комплекса «Город в лесу» в направлении Пятницкого шоссе водителям предоставлено больше времени.

Кроме того, на перекрестке Пенягинского шоссе на пересечении с улицей Знаменской было решено изменить пофазный разъезд.

Специалисты Центра безопасности дорожного движения регулярно мониторят дорожную ситуацию, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной и безопасной.

Ранее в Госавтоинспекции Московской области подготовили социальный ролик, в котором продемонстрировано, сколько щелков мы делаем в течение всего дня. Один щелчок, который сигнализирует, что ремень безопасности пристегнут, спасает жизни водителей и пассажиров.