Модульную криогенную газозаправочную станцию возводят в подмосковной Коломне

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили строительство модульной криогенной газозаправочной станции в деревне Санино на территории городского округа Коломна. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в настоящее время строительная готовность достигла шестидесяти процентов, а на объекте ведется внутренняя отделка диспетчерского помещения, подключение оборудования и благоустройство территории.

Площадь здания составляет шестьсот квадратных метров, в резервуаре объемом шестьдесят кубических метров будут хранить сжиженный природный газ (СПГ). Заправочную станцию также оснастят дизель генераторной установкой, молниеотводами и противопожарным оборудованием. На территории также будет пожарный щит с комплектом, ящик с песком и контейнер для замазученных отходов.

Застройщиком выступает «НОВАТЭК-СПГ топливо», являющийся дочерним обществом ПАО «НОВАТЭК». Компания осуществляет строительство и эксплуатацию заправочной инфраструктуры СПГ, строительство малотоннажных СПГ-заводов, оптовую реализацию СПГ, в том числе для нужд автономной газификации.