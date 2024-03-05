Мог умереть: козленка с тимпанией спасли ветеринары в Подмосковье

Ветеринарные врачи Сергиево-Посадской ветеринарной станции спасли козленка с тимпанией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что тимпания — это незаразная болезнь, часто встречающаяся у парнокопытных, из-за неправильного кормления. Она характеризуется быстро развивающимся вздутием живота. Как правило, тимпания протекает остро, а если не оказать экстренную ветеринарную помощь, животное может погибнуть.

К симптомам тимпании также относятся мычание от боли, беспокойство, размахивание хвостом, отсутствие жвачки и затруднение дыхания. У козленка болезнь возникла вследствие обильного выпаивания молоком. Требовалось оперативное вмешательство.

Врачи Государственной ветеринарной службы Подмосковья спустили скопившейся воздух путем прокола рубца и назначили терапию.