«Мои дети являются гражданами Германии»: Кличко прокомментировал видео с разгульной вечеринки своих отпрысков

В Сети распространилось видео, на котором дети киевского мэра Виталия Кличко устраивают веселую тусовку в Гамбурге в то время, когда другие украинцы погибаю в окопах.

«К сожалению, мои дети являются гражданами Германии», — отмазал своих отпрысков Виталий.

На кадрах видео 21-летняя Елизавета и 18-летний Максим танцуют и поглощают койтейли, Елизавета показывает очень откровенное декольте.

Максим в прошлом году поступил в частную школу в США, а Елизавета изучала психологию в Нидерландах. Старший сын мэра украинской столицы Егор-Даниэль обучается в лондонской школе экономики. За границей проживают дети и других высокопоставленных украинцев.

Сам Виталий в начале специальной военной операции обещал лично взять в руки автомат и пойти защищать родину, но коммунальные дела в Киеве все еще не позволяют ему выполнить обещание.