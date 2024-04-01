«Мои дети являются гражданами Германии»: Кличко прокомментировал видео с разгульной вечеринки своих отпрысков
Фото: [t.me/vitaliy_klitschko]
В Сети распространилось видео, на котором дети киевского мэра Виталия Кличко устраивают веселую тусовку в Гамбурге в то время, когда другие украинцы погибаю в окопах.
«К сожалению, мои дети являются гражданами Германии», — отмазал своих отпрысков Виталий.
На кадрах видео 21-летняя Елизавета и 18-летний Максим танцуют и поглощают койтейли, Елизавета показывает очень откровенное декольте.
Максим в прошлом году поступил в частную школу в США, а Елизавета изучала психологию в Нидерландах. Старший сын мэра украинской столицы Егор-Даниэль обучается в лондонской школе экономики. За границей проживают дети и других высокопоставленных украинцев.
Сам Виталий в начале специальной военной операции обещал лично взять в руки автомат и пойти защищать родину, но коммунальные дела в Киеве все еще не позволяют ему выполнить обещание.