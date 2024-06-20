Молодежь Подмосковья встретилась с Павлом Островским

Молодежь Подмосковья в рамках второго сезона флагманского проекта Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области «Мы будущее. Сила смыслов» встретилась с православным блогером, священником РПЦ, настоятелем Георгиевского храма в Нахабино Павлом Островским.

«Отец Павел, с которым встретились ребята, очень популярен среди молодежи, подкупает его открытость и современность взглядов. Встреча получилась очень искренняя. Уверена, ребята, а их пришло на встречу более тысячи человек, узнали много нового и интересно провели время», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В ходе встречи представители молодежи задали гостю много вопросов о смысле жизни, определении любви, поисках второй половинки, отношениях с родителями. На все отец Павел отвечал развернуто и участливо, а также поделился секретами крепких семейных отношений.

В рамках паблик-тока участники также исполнили множество песен — от современных трендовых песен до легендарных хитов группы «Кино».