Молодежный форум «Мир знаний» завершил свою работу в Красногорске

Десять дней были наполнены яркими событиями, включающими в себя не только интеллектуальные баталии и творческие мастер-классы, но и активные спортивные состязания. Центральным событием форума стала собственная Олимпиада Первых, где юные участники продемонстрировали свои знания и умения в различных областях.

Торжественная церемония закрытия стала кульминацией форума, и на ней победители заслуженно получили медали и грамоты, отметившие их достижения.

«Я абсолютно убежден, что эти десять дней промчались невероятно быстро. Хочу пожелать всем вам крепкой дружбы и надежных связей, которые вы здесь приобрели. Пусть вам сопутствует удача и все желаемое сбывается!», - обратился к участникам руководитель фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов.

В качестве памятного сувенира о чудесно проведенном времени, участникам смены вручили сертификаты и фотографии, запечатлевшие яркие моменты форума. Вечер завершился трогательным символическим ритуалом: участники обменялись нитями, не прощаясь, а выражая надежду на скорую встречу. Многие молодые люди уже сейчас с нетерпением планируют свое возвращение в «Мир знаний» следующим летом, чтобы вновь окунуться в атмосферу творчества, знаний и новых знакомств.