Молодой ученый из Химок приобрела квартиру рядом с работой благодаря «Социальной ипотеке»

Виктория Демина, работающая уже порядка десяти лет в «НПО Лавочкина», смогла приобрести квартиру рядом с работой благодаря участию в программе «Социальной ипотеке». Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Девушка, проходя производственную практику на предприятии поняла, что останется там надолго. Она отметила, что невероятно разные задачи, общение с интересными людьми, а также уникальные проекты дают огромную мотивацию работать и улучшать свои знания для применения работе.

Виктория подчеркнула, что всегда мечтала жить рядом с работой. И благодаря программе эта мечта сбылась. Она смогла выбрать двухкомнатную квартиру, в которую переехали вместе с сыном.

Напоминаем, что программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.