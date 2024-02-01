Молодой ученый из Королева приобрел квартиру для своей семьи благодаря «Социальной ипотеке»

Кирилл признался, что профессия выбрала его сама. Во времена поступления в МФТИ он согласился на целевое обучение, условием которого было трудоустройство в научно-исследовательский институт. Начиная с третьего курса он посещал базовую кафедру при научной организации, где максимально близко познакомился со своей будущей работой.

«В моей работе имеются условия дальнейшего развития — интересные и актуальные научные задачи, возможность защитить кандидатскую диссертацию, что надеюсь сделать в начале этого года. Но самое главное — это коллеги — ценные, умнейшие люди, у которых многому учишься и за которыми тянешься», — рассказал Кирилл.

Отмечается, что главным фактором при выборе жилья было близкое расположение не только к месту работы, но и образовательным учреждениям для подрастающих дочерей.

Молодой человек подчеркнул, что данная программа является весьма существенным подспорьем для активной молодежи и особенно актуальна для семейных людей. Для своей семьи из четырех человек он выбрал трехкомнатную квартиру с расположением в том же городском округе, что и его работа.