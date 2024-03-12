Молодые IT-специалисты из Красногорска проверят свои силы на региональном чемпионате

Главный эксперт компетенции «Веб-технологии» Андрей Можаев рассказал, что ребята примут участие в четырех модулях, каждый из которых посвящен определенной конкурсной теме. К примеру, первый модуль ознаменован модулем графического дизайна и верстки, здесь испытания будут направлены на творческую составляющую мышления. Все, что будут делать участники в ходе выполнения заданий, применяется в жизни, на практике, в реальной работе.

Известно, что в этом году участниками чемпионата профессионального мастерства станут более 2-х тысяч студентов и школьников, готовых показать свои знания почти в 300 компетенциях.