Молодые люди из Красногорска получили жилищные сертификаты и ключи от квартиры

В Красногорске состоялось торжественное вручение жилищных сертификатов и ключей от квартиры. Осчастливили трех молодых людей из числа детей-сирот, которые совсем скоро съедут на собственные квадратные метры.

Двое молодых людей из Красногорска получили жилищные сертификаты. Заветные документы на жилье вручила первый замглавы городского округа Наталья Тимошина, которая поздравила ребят. Она отметила, что они всегда могут обратиться к администрации за помощью.

В распоряжении получателей на выбор любое жилье в пределах Московской области. Однако Хабиб Милеев и Ульяна Новикова решили остаться в любимом Красногорске. Молодой человек намерен переехать в Нахабино, а девушка — в ЖК «ЗаМитино». Местоположение жилья позволит ей быстрее добираться на работу. Кроме того, Новикова выходит замуж и новое место для жизни станет для нее и супруга настоящим подарком.

Обрадовали также Алексея Захарова: молодой человек стал обладателем ключей от квартиры в Подмосковье. Их вручил заместитель главы городского округа Евгений Елизаров.

Детям-сиротам предоставляют выбор между сертификатом на жилье и ключами от квартиры. Разница в том, что первый вариант позволяет самостоятельно найти любое жилье в Московской области. Получатели могут сами определить качество и планировку жилья, а затем воспользоваться документом для покупки и оформления в собственность.

Отметим, в Красногорске за текущий год выдадут 13 жилищных сертификатов и две квартиры. Эта важная мера поддержки реализуется в округе благодаря программе губернатора региона Андрея Воробьева. Он подчеркивал, что важно не только выдать документы или ключи сиротам, но и установить с ними доверительный диалог. Активное содействие поможет сиротам чувствовать, что у них всегда есть поддержка и место, куда они могут обратиться за помощью.