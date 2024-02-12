Молодые специалисты заинтересовались трудоустройством в Каширскую больницу после ярмарки вакансий
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
Студенты старших курсов и ординаторы смогли поближе узнать будущую профессию в рамках проведенной ярмарки вакансий в Первом медицинском университете Санкт-Петербурга.
Экскурсию провел заведующий хирургическим корпусом Каширской больницы Михаил Сизов, состоящий в делегации от Московской области. Он дал мудрые напутствия будущим профессионалам и объяснил, чем Каширская больница отличается от сотен других в стране.
Студентов и гостей ярмарки познакомили с работой больницы поближе. Сизов рассказал про то, как строится работа, а также какие преимущества она несет. Упомянул специалист разные компенсации и льготы, которые положены медицинским работникам. Это важная часть труда, так как задает конкурентоспособные условия и открывает больше возможностей.
«Мы стремимся создать условия, при которых каждый молодой специалист сможет не только реализовать свой профессиональный потенциал, но и чувствовать уверенность в завтрашнем дне», — отметил Михаил Николаевич.
Сизов подчеркнул, что в Кашире особенно рады молодым специалистам. Им предлагается частичное погашение аренды жилья, дополнительные поощрения в рамках работы и социальные выплаты.
Судя по итогу мероприятия, многие студенты заинтересовались в трудоустройстве именно в Каширской больнице. Завхирургическим корпусом провел анкетирование и запланировал дальнейшую работу до конца учебного года.
«Это позволит нам более тесно взаимодействовать с молодыми специалистами, заинтересованными в работе в нашем учреждении», — заключил Сизов.
Очень вероятно, что в обозримом будущем в Каширской больнице появятся новые, молодые и перспективные врачи.