Молодые специалисты заинтересовались трудоустройством в Каширскую больницу после ярмарки вакансий

Студенты старших курсов и ординаторы смогли поближе узнать будущую профессию в рамках проведенной ярмарки вакансий в Первом медицинском университете Санкт-Петербурга.

Экскурсию провел заведующий хирургическим корпусом Каширской больницы Михаил Сизов, состоящий в делегации от Московской области. Он дал мудрые напутствия будущим профессионалам и объяснил, чем Каширская больница отличается от сотен других в стране.

Студентов и гостей ярмарки познакомили с работой больницы поближе. Сизов рассказал про то, как строится работа, а также какие преимущества она несет. Упомянул специалист разные компенсации и льготы, которые положены медицинским работникам. Это важная часть труда, так как задает конкурентоспособные условия и открывает больше возможностей.

«Мы стремимся создать условия, при которых каждый молодой специалист сможет не только реализовать свой профессиональный потенциал, но и чувствовать уверенность в завтрашнем дне», — отметил Михаил Николаевич.

Сизов подчеркнул, что в Кашире особенно рады молодым специалистам. Им предлагается частичное погашение аренды жилья, дополнительные поощрения в рамках работы и социальные выплаты.

Судя по итогу мероприятия, многие студенты заинтересовались в трудоустройстве именно в Каширской больнице. Завхирургическим корпусом провел анкетирование и запланировал дальнейшую работу до конца учебного года.

«Это позволит нам более тесно взаимодействовать с молодыми специалистами, заинтересованными в работе в нашем учреждении», — заключил Сизов.

Очень вероятно, что в обозримом будущем в Каширской больнице появятся новые, молодые и перспективные врачи.