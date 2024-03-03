Мощные взрывы прогремели в Харьковской области, ревут сирены

Других подробностей происходящего пока не приводится.

«Мощные взрывы прогремели в Харьковской области Украины», — приводится в публикации.

В настоящее время в Харькове и по области ревут сирены воздушной тревоги.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. В минувший вторник, 27 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ выбили украинских военных из населенного пункта Северный, расположенного в ДНР. За неделю российская армия освободила поселки Ласточкино и Победа.