Московская областная избирательная комиссия обсудила сотрудничество с обществом слепых Подмосковья

Отмечается, что Мособлизбирком продолжает активно работать со всеми категориями избирателей. Важно откликаться на разные потребности граждан и помогать каждой категории избирателей комфортно выражать свою волю на выборах.

Примечательно, что в нашем регионе 30 специализированных организаций, а на учете стоит около пяти тысяч человек с инвалидностью по зрению.

«В прошедшую президентскую кампанию мы все вместе делали все возможное, чтобы помочь этим людям принять участие в выборах. Но глобальная наша цель, конечно, сделать так, чтобы слабовидящие и тотально слепые не чувствовали себя замкнутыми, ущемленными и отброшенными от нормальной жизни», — рассказала исполняющий обязанности МОО ВОС Мтвариса Датикашвили.

Участники встречи наметили план дальнейшей работы с учетом особых потребностей этой категории граждан. А также договорились о проведении совместных образовательных мероприятий для членов ВОС уже в ходе Единого дня голосования в сентябре этого года.