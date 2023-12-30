Московский клуб «Мутабор» могут закрыть на 90 суток

Деятельность столичного «Мутабора», где неделю назад прошла скандальная голая вечеринка блогера Насти Ивлеевой, может быть приостановлена на срок 90 суток из-за нарушения санитарных норм.

Как информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, соответствующий запрос Роспотребнадзора о приостановке работы заведения 9 января 2024 года рассмотрит Лефортовский суд Москвы.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор провел проверну в «Мутаборе» и обвинил руководство клуба в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. В ведомстве отдельно отмечали, что предписание об устранении нарушений заведение получило до недавних известных событий.

«Роспотребнадзор привлек клуб «Мутабор» к административной ответственности, обвинив его в совершении преступления, предусмотренного статьей 6.6. КоАП РФ. Санкция вменяемой организации статьи предусматривает максимальное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Хамовнический суд Москвы принял иск на 1 млрд рублей к блогеру Анастасии Ивлеевой за организацию нашумевшей «голой» вечеринки. Инициатором коллективного иска стал российский актер и продюсер Александр Иншаков. Истец предлагается присоединиться к заявлению всем желающим.