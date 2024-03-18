Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Истра﻿

Управление рассмотрело жалобу Индивидуального предпринимателя на действия Администрации г. о. Истра Московской области, Центра закупок при проведении электронного аукциона на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Андреевское, г.о. Истра

Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Администрации г. о. Истра Московской области, Центру закупок обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.