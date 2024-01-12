Мособлархитектура одобрила облик дошкольного образовательного учреждения

Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области одобрила облик дошкольного образовательного учреждения, которое планируется к реализации в городе Озёры городского округа Коломна. Об этом сообщили Мособлархитектуры.

Новое здание детского сада планируется реализовать на месте ранее снесенного аварийного строения — детского сада на улице Калинина. Общая площадь будущего социального объекта составит более 3000 квадратных метров.

Архитектурно-художественные решения объекта основаны на строгой форме, прямых линиях, а также на сочетании остекленных и глухих поверхностей с использованием фасадных материалов со вставками из цветных элементов. Визуальным акцентом станет применение вертикальных ламелей различных цветов, напоминающих радугу. За счет ламелей облик здания, будто хамелеон, постоянно меняется, в зависимости от угла обзора.

Детский сад рассчитан на восемь групп. В здании также запланированы специализированные общественные помещения: физкультурный зал, зал для музыкальных занятий, пищевой блок, медицинские помещения с кабинетами логопеда и процедурной.