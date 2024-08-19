Мособлдума: 26 млрд рублей предусмотрели на соцвыплаты жителям Подмосковья в 2024 году

Двадцать шесть миллиардов рублей выделили на соцвыплаты жителям Подмосковья в текущем году, сообщили в Московской областной Думе. С 2025 года размер выплат увеличится.

Сейчас в области соцвыплаты получают полмиллиона жителей, отметил председатель Комитета регионального парламента по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев. По его словам, с 2025 года прожиточный минимум увеличится на 5,5%, что приведет к увеличению размера ряда соцвыплат.

Величина прожиточного минимума учитывается при назначении региональной соцдоплаты к пенсии. С 2025 года ее размер будет составлять до 16,6 тысячи рублей. Также увеличение прожиточного минимума приведет к увеличению размера ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка до 17 лет. Его размер будет составлять от 9,3 тысячи до 18,7 тысячи рублей.

Кроме того, увеличатся государственная соцпомощь по соцконтракту, ежемесячная выплата на детей-сирот, выплаты для лиц, которые не получили звание ветерана труда, но имеют трудовой стаж от 50 и для граждан других категорий.