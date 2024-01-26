Мособлизбирком: более 15 тысяч информаторов прошли первый этап обучения в Подмосковье

Более пятнадцати тысяч информаторов, которые будут работать на выборах президента РФ, прошли первый этап обучения в Подмосковье. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.

В рамках обучения члены УИК прослушали вводные лекции, изучили методические материалы, прошли тестирование на федеральной платформе, а также погрузились в нюансы работы с мобильным приложением.

После этого будущим информаторам нужно будет пройти финальную стадию обучения. Она посвящена теме информационных материалов, с которыми специалисты будут обходить избирателей.

До начала адресного информирования избирателей остается менее месяца. Информаторы расскажут жителям Подмосковья о периоде проведения президентских выборов, о зарегистрированных кандидатах, местах расположения избирательных участков, доступных видах голосования.