Мособлизбирком сообщил о месте и времени передачи избирательных бюллетеней
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Московская областная избирательная комиссия сообщила о месте и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на президентских выборах, которые пройдут 17 марта.
Бюллетени будут переданы уполномоченным членам Избиркома Подмосковья с правом решающего голоса в одиннадцать часов утра пятого марта в помещении Подольской фабрики офсетной печати.
Предприятие находится на Революционном проспекте, 80/42 в Подольске.