Мособлизбирком сообщил о месте и времени передачи избирательных бюллетеней

Общество

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

Московская областная избирательная комиссия сообщила о месте и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на президентских выборах, которые пройдут 17 марта.

Бюллетени будут переданы уполномоченным членам Избиркома Подмосковья с правом решающего голоса в одиннадцать часов утра пятого марта в помещении Подольской фабрики офсетной печати.

Предприятие находится на Революционном проспекте, 80/42 в Подольске.

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