Мост в подмосковной Коломне стал временно пешеходным

Все автомобильное движение на Щуровском мосту в Коломне сегодня приостановили. Об этом сообщает интернет-издание in-kolomna .

Отмечается, что в связи с данными мерами часть города временно осталась без транспортной связи с остальной частью города. При этом вынужденные пешеходы с пониманием относятся к сложившейся ситуации и терпеливо ждут момента, когда ограничения будут сняты.

Так, ранее к жителям муниципалитета через свои соцсети обратился глава Александр Гречищев. Он попросил щуровчан отменить все запланированные поездки и остаться дома.

Ранее вышло постановление об отмене проведения массовых мероприятий на территории Подмосковья вплоть до конца июня.