Мурал и памятную доску открыли Герою России Евгению Фадину в Балашихе

В Балашихе продолжают увековечивать память о земляках, проявивших героизм и мужество при защите Родины. 16 мая мурал с портретом Евгения Фадина торжественно открыли в микрорайоне Салтыковка. А на доме, где жил Герой, установили памятную доску в его честь.

Мероприятие прошло при участии председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова, главы Балашихи Сергея Юрова, родных, сослуживцев Героя России и депутатов городского совета Балашихи.

«Мы сегодня открываем памятную доску и мурал в том месте, где Евгений жил, мечтал, строил планы на будущее. Его жизненный путь был целеустремлённым, а подвиг – безусловным. Уверен, наш долг – хранить память о героях, как храним память о подвигах наших дедов и прадедов. Это важно для всего общества», – отметил Игорь Брынцалов.

Автором мурала стал балашихинский художник Сергей Юраков. Благодаря его творчеству в городе уже появились портреты Героя России Александра Потапова и военного корреспондента Семена Еремина. Работа над образом Евгения Фадина стала продолжением важной культурной миссии по увековечиванию памяти героев в родном городе.

«Евгений Фадин – настоящий Герой, который до конца остался верен долгу. Его мужество, профессионализм и самоотверженность навсегда останутся в памяти жителей Балашихи и всей страны. Открытие мурала – это не только дань уважения, но и напоминание о людях, благодаря которым мы живём в мире», – сказал Сергей Юров.

Евгений Фадин отправился в зону специальной военной операции в мае 2023 года. До этого он выполнял боевые задачи в Сирии. На СВО был командиром группы 924 главного центра беспилотной авиации Министерства обороны РФ. Там он принимал участие в разработке и внедрении способов ведения воздушной разведки. Его профессионализм помог уничтожить немало объектов противника.

Евгений Фадин героически погиб при выполнении боевой задачи. В сентябре 2023 года машина, в которой находился военный, попала под обстрел. Рискуя собственной жизнью, прапорщик Фадин смог вывести автомобиль из-под обстрела, что помогло сохранить жизнь его товарищам и не дать уничтожить новый образец вооружения.

Указом Президента Российской Федерации за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Евгению Владиславовичу Фадину присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.