Мусор преткновения: жители подмосковной деревни считают, что их необоснованно штрафуют за выброс отходов

Жители деревни Русавкино-Романово под Балашихой стали жаловаться в соцсетях на то, что их начали штрафовать за выброс мусора мимо контейнера. При этом штрафы прилетают даже тогда, когда баки переполнены и людям просто некуда положить пакет.

Извещения о взыскании от Главного управления содержания территорий Московской области получили 20 человек. Специалисты ГУСТ ведут видеосъемку из специальных машин на контейнерной площадке и фиксируют нарушителей. Но местные возмущаются. Говорят, санкции несправедливы. Чтобы разобраться в ситуации, в деревню приехали представители администрации округа и Управления содержания территорий региона. Рассказываем подробности этой истории.

ЕЖЕДНЕВНАЯ СЪЕМКА

Ирина Анохина — одна из жителей деревни, кому назначили штраф в 10 тыс. руб. Она подъехала к мусорной площадке на своем авто и поставила пакет с отходами рядом с баком, потому что внутри контейнеров уже не было места. Нарушение зафиксировала камера из машины Главного управления содержания территорий Московской области, которая дежурила в этот момент рядом. Штраф выписали по номеру автомобиля. Постановление об административном правонарушении пришло в мобильное приложение «Госуслуги». В администрации городского округа Ирине сообщили, что штраф придется заплатить в любом случае, потому что факт нарушения зафиксирован на камеру.

Тогда женщина решила доказать, что жителей необоснованно штрафуют. Человек при выезде из частного дома кладет мусор в свою машину и везет его на контейнерную площадку, но там нет места. Женщина даже стала ежедневно снимать фото и видео переполненной мусорки и отправлять в чат главы городского округа. Каждый день она получает ответ.

«Ирина Николаевна, добрый день! По указанному в сообщении адресу выполнен вывоз мусора. Приносим извинения за доставленные неудобства. С уважением, администрация», — говорится в сообщении.

ПРЯМО С ДОРОГИ ЗАЕЗЖАЮТ

Но через несколько часов контейнеры снова наполняются, и жители не всегда успевают избавиться от своего мусора.

«Прямо с дороги к нам заезжают посторонние грузовики и выбрасывают мусор на нашу контейнерную площадку. Причем это не бытовой, а строительный мусор. Сразу получается свалка. После этого жители не могут даже подойти к бакам», — рассказывает Анохина.

Фото: [ Соцсети ]

Ирине вторит еще один местный житель — Михаил Овчинников. Он также получил извещение о штрафе на 10 тысяч рублей.

«Вот куда людям выбрасывать? Я ехал на детский праздник с детьми вечером, остановился около площадки выкинуть мусор, два пакета у меня было. Подъехал, а там все битком. Куда мне положить? Рядом с баками и положил. С собой же на праздник я их не повезу? Я так предполагаю, что тогда меня и сфотографировали», — удивляется житель деревни.

Обиднее всего, говорит Михаил, что за содержание контейнерной площадки и вывоз мусора он исправно платит.

ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Ситуация накалилась. Жители продолжили жаловаться в соцсетях, доказывая свою правоту. Ирина Анохина даже успела подать заявление в суд, чтобы штраф признали незаконным и аннулировали.

Чтобы перевести общение из виртуальной реальности и поговорить с людьми лично, в деревню приехали представители администрации городского округа и ГУСТ. Начальник территориального отдела администрации по южной Балашихе Вадим Кузнецов посчитал, что жителей Русавкино-Романово наказали рублем напрасно, проблема с контейнерной площадкой есть и ее надо решить.

«По штрафам мое личное мнение: жители не должны быть привлечены к административной ответственности ввиду того, что на момент приезда на контейнерную площадку она была завалена мусором и физически поместить пакет в бак невозможно», — высказался Вадим Кузнецов.

Чтобы такой ситуации не повторялось впредь, контейнерную площадку сделают больше и будут вывозить мусор чаще. Также там будут проходить рейды по выявлению тех, кто мусор подбрасывает, добавил начальник территориального отдела.

«По итогам встречи мы приняли решение расширить мощность данной площадки и установить бункер на восемь кубометров. В то же время мы запускаем опрос среди жителей, потому что есть предложение перейти полностью на прямые договоры. В этом случае мусор будут забирать рядом с каждым домом в определенные дни. Для этого каждый житель должен заключить индивидуальный договор с региональным оператором», — пояснил Кузнецов.

Фото: [ Соцсети ]

ПРЕДЛОЖИЛИ АЛГОРИТМ

Детально разобрались в ситуации и сотрудники ГУСТ.

«Основная проблематика данной локации в том, что она — транзитная, расположена вдоль дороги. Фиксация сброса мусора направлена на то, чтобы пресекать такие случаи, а вследствие и образование навалов. Выбрасывают мусор все, а его вывоз осуществляется только за счет тех жителей, которые непосредственно живут в этом поселке, то есть за счет официальных пользователей данной КП (те, кто имеют договор с региональным оператором на вывоз отходов) — это всего 150 домовладений ИЖС и один индивидуальный предприниматель», — отметили в Главном управлении содержания территорий.

В ГУСТ посчитали, что добросовестные плательщики за вывоз ТКО из Русавкино-Романово не должны погашать сумму штрафа.

«Чтобы восстановить справедливость среди жителей, которые оплачивают вывоз мусора и имеют договор на обслуживание данной КП, предлагаем следующий алгоритм: все 150 домовладений, то есть официальные пользователи этой контейнерной площадки, могут обратиться в ГУСТ МО, предоставить подтверждающие документы о проживании в этом поселке (регистрацию), и мы отменим штраф», — сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Московской области.

Специалисты ГУСТ также напомнили, что у каждого домовладения или юридического лица должен быть заключен договор с региональным оператором. А есть он не у всех. Как говорят сами жители, в деревне около 2 тыс. домов, при этом, напомним, договоры заключены всего у 150 владельцев.

«В противном случае использование контейнерной площадки является незаконным и перегружает отходами КП, предназначенные для определенного количества жителей», — резюмировали в ГУСТ.

Кстати, жители деревни и сами борются с водителями, которые сваливают строительный мусор на их контейнерной площадке: снимают видео и выкладывают в соцсети, а также на «Добродел».

ФАКТ

Сумма штрафа за выброс мусора из автомобиля вне мест накопления отходов:

для граждан — до 70 тыс. руб;

для должностных лиц — до 100 тыс. руб. + возможная конфискация транспортного средства;

для юридических лиц — до 200 тыс. руб. + возможная конфискация транспортного средства.