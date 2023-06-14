Мужчина попытался вывезти антиквариат из Екатеринбурга в США

Мужчина предпринял попытку вывезти из Екатеринбурга в США части микроскопа, произведенного во времена Николая ll. Однако злоумышленнику помешали сотрудники таможенной службы аэропорта «Кольцово», сообщает tagilcity.ru .

Злоумышленник попытался отправить российскую культурную ценность за пределы страны с помощью курьерской компании. Преступником оказался бизнесмен из Екатеринбурга.

В сопроводительных документах к посылке было обозначено, что в коробке лежат запчасти для школьного микроскопа. Однако в ходе досмотра таможенники обнаружили, что на самом деле внутри упаковки находится деревянный футляр с деталями от старинного аппарата.

Таможенники отправили содержимое посылки на экспертизу, которая подтвердила, что все элементы принадлежат микроскопу, созданному более 100 лет назад.

Отмечается, что вывоз подобного антиквариата допустим только при наличии соответствующих разрешений. По данному делу будет проведено дальнейшее расследование.