Мужчина устроил дебош в поезде, следующем из Владивостока

В транспортную полицию поступила информация о буйном пассажире в поезде «Владивосток-Спортивная Гавань». Он скандалил и мешал другим людям во время поездки, сообщает vostokmedia.com .

Сотрудники ведомства пояснили, что на протяжении нескольких часов пассажир распивал спиртные напитки, шумел и приставал к попутчикам. Специалисты также отметили, что мужчина выражался нецензурной бранью и мешал поездной бригаде выполнять должностные обязанности. На сделанные ему замечания, он никак не реагировал.

Транспортные полицейские провели с дебоширом беседу. В отношении нарушителя был также составлен протокол за его появление в общественном месте в нетрезвом виде.