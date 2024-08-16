Музыкант и певец Илья Колунов передал гуманитарную помощь для Курска

Исполнитель привез еду, детские вещи и средства личной гигиены в один из центров поддержки Красногорска. Также он призвал всех делать добрые дела.

«Волонтеры Подмосковья» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области организовали в регионе акцию «Курск, мы рядом».

Молодой бизнесмен Илья Колунов не остался в стороне и тоже решил помочь жителям Курской области. Он подчеркнул, что русский народ уже много лет славится своей добротой и человечностью:

«Люди активно участвуют в оказании помощи, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается, и показать, что вместе нам под силу преодолеть любые трудности», — заявил музыкант.

Собранные вещи сначала доставляют в распределительный центр в Балашихе. Уже оттуда гуманитарный груз отправляется в Курскую область.

Обратиться за помощью могут и эвакуированные жители региона. Прямо сейчас несколько десятков тысяч человек находятся в пунктах временного размещения, как отметила заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации городского округа Красногорск Анастасия Муринец.

Поддержать их может каждый! Для этого необходимо обратиться в следующие пункты сбора:

1) ул. Видная, 7 (ВТ-СБ, с 10:00 до 19:00);

2) ул. Школьная, 6 (ВТ-СБ, с 10:00 до 19:00) — вход в торце здания, «Отдел развития здравоохранения»;

3) ул. Ленина, 4 (Будни, с 09:00 до 18:00) — кабинет 111, отдел социального развития управления по социальным вопросам администрации г.о. Красногорск.

Сюда можно принести предметы первой необходимости:

— продукты с долгим сроком хранения и детское питание;

индивидуальные средства гигиены;

— канцелярские принадлежности;

— игрушки для детей;

— одежда для разных возрастов (новая или с ярлыком из химчистки);

— электрические приборы (чайники, кипятильники, фен и не только);

— постельные принадлежности и многое другое.