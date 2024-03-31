МВД объявило в розыск оправдывающую убийство военкора Татарского активистку

Российская гражданка Ольга Мисик, обвиняемая следствием в оправдании терроризма из-за высказываний о смерти военкора Владлена Татарского, объявлена правоохранителями в розыск, следует из данных соответствующей базы МВД РФ.

Ранее на своей странице в соцсетях Мисик опубликовала пост, в котором написала, что не считает подорвавшую 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурга военкора Владлена Татарского террористку Дарью Трепову виновной в убийстве.

«Мисик Ольга Валерьевна. Разыскивается по статье УК», — передает ТАСС данные базы розыска МВД России.

По каким именно статьям уголовного кодекса РФ разыскивается активистка, не уточняется. Мисик покинула Россию и сейчас проживает за пределами РФ. 21 марта Мещанский суд Москвы заочно арестовал ее.