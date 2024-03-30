МВД: полиция в Сочи проверяет сообщения о стрельбе в Центральном районе

Видео со стрельбой, произошедшей накануне в Центральном районе Сочи на проезжей части в микрорайоне Макаренко города появилось в местных пабликах. На ролике видно, сначала двое мужчин уст раивают словесную перепалку, которая потом переходит в более серьезное выяснение отношений с применением предмета, напоминающего огнестрельное оружие.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, выложенным роликом заинтересовались правоохранители.

«По факту выявленной в ходе мониторинга сети интернет информации о конфликте со стрельбой на проезжей части в микрорайоне Макаренко материал зарегистрирован, назначено проведение проверки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении краевого управления МВД.

Там добавили, что к настоящему времени заявлений от граждан по факту произошедшего в полицию не поступало. В полиции намерены дать правовую оценку инциденту по результатам процессуальной проверки.