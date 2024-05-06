МВД России объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Авакова*

Министерство внутренних дел России объявило в розыск занимавшего ранее пост главы украинского МВД Арсена Авакова*. Информация об этом появилась накануне в картотеке российского силового ведомства.

По какой именно статье Уголовного кодекса РФ российские правоохранители разыскивают Авакова*, информации не приводится.

«Арсен Борисович Аваков, 2.1.1964. Основания для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска МВД.

Ранее стало известно, что список розыска российского силового ведомства пополнился недавно отправленным в отставку руководителем украинского Совбеза и обороны Алексеем Даниловым и бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

А в минувшую субботу, 4 мая, МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Также в розыск объявлен и предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко.

Отметим, что все указанные украинские политики проходят по уголовным делам российского УК.

* - внесен в России в реестр террористов и экстремистов