МВД: три человека сгорели в ДТП с фурами на трассе М-4 «Дон» под Воронежем

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, смертельное ДТП с возгоранием большегрузов произошло в Воронежской области в районе 689-го километра федеральной автодороги М-4 «Дон».

По информации ведомства, на трассе столкнулись две фуры и легковушка. В результате автоаварии, в ходе которой начался пожар, погибли три человека.

«Примерно в 18:55 мск на 689 км автодороги М-4 «Дон» (альтернативный участок) в Павловском районе произошло столкновение двух большегрузных и легкового автомобилей, после чего произошло возгорание 2 грузовых транспортных средств», —говорится в сообщении.

Личности погибших в настоящее время еще не установлены из-за сильного обгорания. Указанный альтернативный участок автодороги перекрыт полностью для проезда любых транспортных средств, на месте работают полицейские и инспекторы ГИБДД. В районе ДТП сильный автомобильный затор.