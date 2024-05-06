Мытищинских ветеранов торжественно поздравили с приближающимся Днем Победы

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая встретилась с ветеранским активом города. Мероприятия провели в преддверии Дня Победы в клубе «Активное долголетие», который расположен в ТЦ «Июнь».

Глава округа во время приветствия ветеранов поздравила их с великим праздником, который уже совсем скоро будет с гордостью отмечать вся Россия, с Днем Победы.

Юлия Купецкая проинформировала об изменениях в округе, которые положительно влияют на его развитие, и поделилась планами на ближайшее будущее. Глава также рассказала о мерах, которые принимают для патриотического воспитания в образовательных учреждениях округа Мытищи.

На мероприятие были приглашены ветераны войны и труда, дети войны. Они ведут активный образ жизни, передавая свою мудрость молодому поколению и участвуя в развитии округа. Во время чаепития участники мероприятия обсудили разноправленные вопросы: поддержку участников специальной военной операции, монтаж мемориальных досок выдающимся соотечественникам, благоустройство улиц и волонтерство.

Депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын пожелал мытищинским ветеранам сохранить и преумножить то, что у них уже есть, — это оптимизм, силы и бодрость. Также пожелал им быть здоровыми. Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов отметил важность участия старшего поколения в развитии округа.

В завершение мероприятия состоялось обоюдное вручение подарков. Так, представитель ветеранского сообщества Борис Волкодаев подарил Юлии Купецкой авторскую книгу «Исторические аспекты мирового развития изобретательства и патентования».

Артисты из ДК «Яузы» презентовали трогательные вокальные номера.