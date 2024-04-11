На Чукотке нашли тело маленькой девочки, провалившейся под лед

Как сообщил глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, поиски ребенка велись сразу после того, как девочка вместе с родителями провалилась под лед в тундре в районе Залива Креста.

Ранее появилась информация, что родители с дочерью отправились по льду на снегоходе в указанной местности и провалились под лед. При этом девочка была единственной оставшейся на поверхности из группы.

И вот теперь, как пояснил губернатор Чукотки, спасатели обнаружили труп погибшего ребенка.

«По предварительной информации, спасатели с вертолета обнаружили тело пропавшей девочки без признаков жизни. Выясняются все обстоятельства происшедшего», — написал Кузнецов.

На данный момент, как добавил губернатор, поисковая операция свернута. Она продолжится, как только прекратится сильный снег и улучшится видимость. Информации о найденных родителях девочки пока не поступало.