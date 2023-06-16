На дагестанском кирпичном заводе нашли рабов

В Дагестане нашли рабов, которые за два года получили зарплату 30 тысяч рублей. Активисты движения «Альтернативы» освободили из плена в Дагестане двоих мужчин, сообщает newizv.ru .

По словам источника, 60-летний Мухамет Худайбердин родом из Оренбургской области. Некоторое время мужчина трудился вахтовиком в столице России. Когда в мае 2021 года он собирался отправиться домой, уснул на вокзале. Мухамет проснулся без денег, документов и других личных вещей. Моментально мужчина стал жертвой вербовщика.

В Москве некий Руслан предложил ему поехать в Ставропольский край, чтобы заработать денег. сообщает источник. За работу мужчине пообещали 30 тысяч в месяц. Однако вместо Ставрополья, Мухамет оказался в Дагестане, где ему пришлось трудиться в нечеловеческих условиях, к тому же бесплатно. Он не мог вернуться домой без денег и продолжал работать в надежде на то, что все-таки труд будет оплачен.

Далее его перевели на стройку. Всего за два года работы мужчина получил 30 тысяч рублей.

В Дагестане Мухамет познакомился с 34-летним мужчиной — Михаилом Гиской, уроженцем Тюменской области. Михаил тоже был завербован на рабский труд в Москве. Мужчина вырос в детском доме, поэтому у него не оказалось близких, которые могли бы помочь.

Со слов мужчин, известно, что они попытались придумать план побега, когда поняли, что отдавать деньги за труд им никто не собирается. Однако сбежать оказалось непросто, за ними велся постоянный контроль со стороны бригадиров. Также мужчинам угрожали полицией.

Мухамет Худайбердин спустя время смог связаться с дочерью, которой рассказал о случившемся. Она сразу обратилась за помощью в движение «Альтернатива». Волонтер организации по Северному Кавказу приехал и забрал мужчин ночью.

По словам источника, Михаила направили в приют для бездомных, так как у мужчины нет своего места жительства. Мухамет Кинзяевич поездом отправился в родной регион, где его встретила дочь.