На ярмарке в Риге запретили песни, «восхваляющие Россию и Путина»
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Ансамбль из русскоязычного региона подвергся проверке перед началом рождественской ярмарки.
Артисты из Аудринской волости Резекненского края Латвии были приглашены для выступления на рождественскую ярмарку в Ригу. Однако перед этим их творчество было проверено: власти не допустили песен, которые так или иначе восхваляют Россию и президента. Местные управляющие поддерживают меньшинства, включая и русскоязычное население на востоке страны, но не согласны транслировать пророссийские мотивы.
«Представители ярмарки пояснили, что сами просматривали тексты. Нигде не было текстов, восхваляющих Россию или Путина», — заявил вице-мэр города Эдвардс Ратниекс.
В предлагаемых песнях не нашли никаких «запретных» мотивов, пишет KP.RU.
При этом уточняется, что проверку начали несмотря на то, что мероприятие было частным, а не муниципальным.