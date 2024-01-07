На ярмарке в Риге запретили песни, «восхваляющие Россию и Путина»

Артисты из Аудринской волости Резекненского края Латвии были приглашены для выступления на рождественскую ярмарку в Ригу. Однако перед этим их творчество было проверено: власти не допустили песен, которые так или иначе восхваляют Россию и президента. Местные управляющие поддерживают меньшинства, включая и русскоязычное население на востоке страны, но не согласны транслировать пророссийские мотивы.

«Представители ярмарки пояснили, что сами просматривали тексты. Нигде не было текстов, восхваляющих Россию или Путина», — заявил вице-мэр города Эдвардс Ратниекс.

В предлагаемых песнях не нашли никаких «запретных» мотивов, пишет KP.RU.

При этом уточняется, что проверку начали несмотря на то, что мероприятие было частным, а не муниципальным.