На Кубани в ЦРБ старенького дедушку с пневмонией насильно привязали к больничной койке

Инцидент произошел накануне в Красноармейском районе Краснодарского края. Там медперсонал местной Центральной районной больницы привязали поступившего к ним пожилого пациента с пневмонией отрезками простыни к койке.

Видео происходящего попало в сеть и вызвало широкий общественный резонанс. На кадрах мужчина лежит в одной рубашке и в памперсах, а его ноги и рука привязаны к больничной кровати.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главврача больницы Андрея Боброва, по результатам проведенной проверки дежуривший в этот день в терапевтическом отделении ЦРБ врач отстранен от занимаемой должности.

«Считаю себя обязанным извиниться перед самим пациентом и его родными. Врач-терапевт смены уже отстранен от исполнения обязанностей. В учреждении проводится внутренняя проверка. Опрошены не только медработники, но и пациенты соседних палат терапевтического отделения. По результатам проверки будут приняты исключительные меры», - сказал Бобров.

Главврач добавил, что на данный момент пожилой пациент получает все необходимое лечение. Прокуратура направила материалы проверки в СК РФ для возбуждения уголовного производства по факту ненадлежащего обращения с больным.