На митинге в Луховицах почтили память участников Афганской войны

Мероприятие состоялось на Аллее Славы. Его организацией занимались активисты проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». В митинге приняли участие ветераны, представители администрации и общественных организаций, молодежь. Вместе они почтили память луховичан, которые погибли на Афганской земле. О событиях того времени вспоминали с уважением и преклонением перед защитниками.

15 февраля 1989 года — особенный день в истории России. В годы СССР именно этот день стал завершением десятилетней войны, в результате которой погибли 15 тысяч россиян. Очевидцем трагических событий стал председатель луховицкого отделения общественной организации «Боевое братство», активист партпроекта «Историческая память» Сергей Веселов, который посетил митинг. В Афганистане он служил пилотом вертолета.

«После Великой Отечественной это самая продолжительная война, которая была в двадцатом веке. Луховичане тогда проявили мужество и героизм, чтобы защитить нашу страну, отстоять ее интересы. Этот героизм — в крови русского человека. Ребята тогда по примеру отцов и дедов, которые участвовали в ВОВ, опять вспомнили, что значит защищать страну, что значит мужество. Афганские ребята показали пример будущим поколениям — тем, кто воевал в Чечне, кто теперь воюет на полях специальной военной операции», — сказал Сергей Веселов.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Сергей Веселов находился в зоне боевых действий в 1984–1985 годах. Он мало говорит о военных действиях. Ветеран признается, что лучше оставить воспоминания в прошлом, потому что они слишком болезненные. Однако судьбу Веселов благодарит за то, что обрел настоящих друзей. Со многими боевыми товарищами поддерживает общение до сих пор.

«Там много хороших ребят было. С ними подружились, до сих пор общаемся, друг друга поздравляем с праздниками и днями рождения», — отметил он.

Глава муниципального округа Луховицы, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Тимохин отметил на митинге, что соотечественники исполнили воинский долг с честью и достоинством. Их нахождение на территории Афганистана стало примером для потомков. События современного времени показали, что соотечественникам снова приходится отстаивать интересы России за пределами ее государственной границы.

«Наши ребята не побоялись, встали на борьбу с силами зла. Теперь происходят такие же события. Вечная память тем, кто не вернулся с боев, и слава тем, кто остается среди нас», — сказал Сергей Тимохин.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

В мероприятии приняли участие благочинный церквей первого Луховицкого округа Александр Скабелин и председатель окружного Совета депутатов Геннадий Воронин. Они напомнили, что участники военных действий в Афганистане давали присягу, которой остались верны, несмотря на все трудности и испытания. Соотечественники проявили силу духа. Гости призвали молодое поколение беречь память о воинах, об их героизме и изучать историю родной страны.

В войне в Афганистане участвовали 130 жителей ныне муниципального округа Луховицы. Двое из них погибли. Участники мероприятия почтили память старшего лейтенанта Александра Кабанова и рядового Владимира Пименова минутой молчания и возложением цветов. Мемориал в память о жертвах локальных войн и конфликтов установлен на Аллее Славы.