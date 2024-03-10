На мусорном полигоне на Камчатке обнаружено выброшенное тело младенца

Об чудовищном по своей сути происшествии сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Камчатскому краю.

По данным следствия, на одном из полигонов по сортировке бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском было найдено тело новорожденного мальчика без признаком жизни.

«На территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Петропавловске-Камчатском, среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего следствием назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Ведутся опросы свидетелей.