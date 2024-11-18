На оперативном совещании с главой Долгопрудного обсудили строительство школ и отопление

Очередное оперативное совещание под руководством главы г.о. Долгопрудный Романа Истомина состоялось 18 ноября. В обсуждении ключевых вопросов участвовали представители профильных служб округа, ответственных за отопление, содержание многоквартирных домов и строительство. Все они отчитались о работе, приняли во внимание замечания и внесли корректировки.

Заместителя главы по безопасности Александра Погребного поздравили на совещании с днем рождения, а после тожественной «пятиминутки» приступили к обсуждению важных и актуальных тем для округа.

Отметили, что в Долгопрудном успешно идет капремонт филиала школы №11 (бывшая школа №15) на улице Первомайская. Уровень готовности объекта оценили в 85%, в декабре подрядчик должен его сдать.

«Высокая степень готовности детской поликлиники и зоны благоустройства в ЖК "Бригантина", строительство которых завершает ГК "Гранель". Активно идет строительство пристройки к зданию гимназии №13», — добавил глава округа.

Также напомнили, что в микрорайоне Центральный продолжается строительство школы на 550 мест. Волнующим вопросом стало привлечением специалистов на стройку, его обсуждают с региональными и федеральными ведомствами. На месте сейчас всего 30 человек, что не способствует нормальному темпу работ.

«Тревожит низкая динамика работ, слабый уровень согласованности намерений и этапов между заказчиком и подрядчиком, что в итоге грозит срывом сроков сдачи школы», — пояснил Роман Истомин.

Работа МУП «ДГБ» и отопление в округе стала отдельной темой. В ходе совещания призвали активно осуществлять контроль по решению разных ситуаций, о которых сообщают сами жители. Под особым вниманием должны быть обращения жильцов домов, обслуживаемых указанной УК.

Обратились и к Мострансавто на фоне жалоб жителей. Отметили необходимость обновить и восстановить расписание на долгопрудненских остановках до конца текущей недели.

Исполнение всех поручений традиционно проверят на следующей рабочей встрече.