В российском Белгороде с утра воскресенья, 17 марта, снова громко. Враг не оставляет попыток атаковать мирное население, сообщает в соцсетях российский военный корреспондент Евгений Поддубный.

По имеющейся у военкора информации, российская ПВО отразила новую ракетную атаку украинских бандитских формирований на Белгород.

«На подлете к Белгороду сбито девять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и три "Урагана"», — сообщил Поддубный.

О пострадавших и разрушений на земле в информации не приводится.

Ранее мы писали, что накануне выборов президента России ВСУ активизировали террористические атаки. Однако прорваться на территорию России боевикам не удалось. Теперь на Украине ожидают ответного удара: местные СМИ сообщают об эвакуации населения в Сумской области.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.