«На пол! Руки за голову!» — жесткое задержание трансов* во время стрима в Екатеринбурге сняли на видео
В Екатеринбурге силовики задержали трансов*, что вели прямую трансляцию в Сеть
Фото: [соцсети]
В Екатеринбурге правоохранители задержали трансгендерных людей*, которые вели прямую трансляцию в интернете. Эту информацию распространяют несколько местных Телеграм-каналов, которые публикуют видеоматериалы как с самого стрима, так и с момента задержания.
В ожидании курьера мужчины, переодевшиеся в женщин, столкнулись с неожиданным визитом ОМОНа. Сотрудники правоохранительных органов с предупредительными криками «На пол! Руки за голову!» ворвались в их дом и уложили всех на пол.
За создание экстремистского сообщества извращенцам теперь грозит уголовное наказание.
*ЛГБТ - Экстремистская организация, запрещенная на территории РФ