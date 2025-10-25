«На пол! Руки за голову!» — жесткое задержание трансов* во время стрима в Екатеринбурге сняли на видео

В Екатеринбурге силовики задержали трансов*, что вели прямую трансляцию в Сеть

Общество

Фото: [соцсети]

В Екатеринбурге правоохранители задержали трансгендерных людей*, которые вели прямую трансляцию в интернете. Эту информацию распространяют несколько местных Телеграм-каналов, которые публикуют видеоматериалы как с самого стрима, так и с момента задержания.

В ожидании курьера мужчины, переодевшиеся в женщин, столкнулись с неожиданным визитом ОМОНа. Сотрудники правоохранительных органов с предупредительными криками «На пол! Руки за голову!» ворвались в их дом и уложили всех на пол.

За создание экстремистского сообщества извращенцам теперь грозит уголовное наказание.

*ЛГБТ - Экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

