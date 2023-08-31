На пороге 400-летия Люберцы основательно обновляются

В эти выходные Люберцы справят 400-летие со дня своего основания. За четыре века населенный пункт превратился в настоящий современный город, жители которого, несмотря на близость со столицей, не стремятся его покинуть.

ДОРОГИ И КЛИНИКИ

Прямая граница с Москвой заставляет городской округ «держать марку» и соответствовать большому соседу. Задача это – непростая, но выполнимая.

Так за последние годы Люберцы вышли на новый уровень развития. Ключевая точка транзитного пути юго-восточного сектора Московской области становится все более удобной с точки зрения сообщения. В прошлом году тут расширили трассу М-5«Урал», построили дорогу из ЖК «Томилино парк» к развязке Лыткаринское шоссе -М-5 «Урал», дополнительный съезд с Комсомольского проспекта. Кроме того, в округе отремонтировали 30 дорог. В этом году планируется завершить строительство объездной дороги в обход поселка Октябрьский и 1-й этап реконструкции Октябрьского проспекта.

Перемены приходят и в систему здравоохранения.

«В этом году завершили строительство трех поликлиник и начали строительство еще двух», - напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ДЛЯ УЧЕБЫ И ЖИЗНИ

Не забывают в городском округе и про юных жителей. Для них отремонтировали гимназию № 1 и школу № 6, детский сад № 12 в поселке Октябрьский.

В этом году планируется построить четыре школы почти на 4,5 тыс. мест и шесть детских садов.

Чтобы люди жили с комфортом в округе продолжается ремонт многоквартирных домов. Почти 140 зданий уже привели в порядок и заменили порядка 40 лифтов. Комплексно благоустроили свыше 40 дворов и установили для детей 35 площадок и 13 спортивных городков. В этом году обновление придет еще в 36 многоквартирных домов и в 170 подъездов.

Больше становится мест для комфортного отдыха.