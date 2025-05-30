На протезах «за ленточку» - участник СВО продолжает помогать фронту

Леонид Соболев родился в Брянской области. Он начинал служить связистом в Балашихе, в микрорайоне Северный. Первый боевой опыт он получил в грузино-осетинском конфликте 2008 года. Затем Леонид Соболев с первых дней участвовал в специальной военной операции в качестве разведчика. Спустя два месяца защитник Родины подорвался на противотанковой мине, получил тяжелое ранение, в результате которого потерял обе ноги. После протезирования и реабилитации в феврале 2025 года он возглавил одно из отделений Ассоциации ветеранов СВО.



В теплой обстановке за чашкой чая активисты Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе и учащиеся школы №3 из микрорайона Павлино пообщались с тремя ветеранами СВО и смогли задать им интересующие вопросы. Встреча прошла в городской Общественной палате.

«Благодарю волонтеров за их важный труд - маскировочные сети, окопные свечи, продукты питания, медикаменты, которые они собирают в составе гуманитарного груза. Около полутора лет мы сотрудничаем с волонтерской группой «Железный тыл». Также там, за ленточкой, бойцы читают письма детей. Это согревает душу и поднимает боевой настрой. Вместе с ними мы приближаем нашу общую победу», — сказал Леонид Соболев.

После беседы волонтеры передали Леониду Соболеву гуманитарную помощь для отправки на Донбасс. Всего с начала проведения СВО из пункта приема гуманитарной помощи в Общественной палате отправлено уже более 800 тонн гумгруза. Кроме того, волонтеры группы «Сетевые пчелки Балашихи» уже изготовили почти 3400 маскировочных сетей.

«Наши волонтеры рассказали о том, как собирают гуманитарную помощь, как пишут письма, как плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, изготавливают сувениры для наших воинов. Бойцы на фронте получают гуманитарную помощь, хранят письма, открытки, которые с любовью пишут школьники. Гуманитарная помощь у нас отправляется еженедельно. Сегодня Леониду Соболеву передали коробки со сладостями. Он отвезет груз нашим бойцам ко Дню России», — рассказала руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

В Балашихе работают три пункта приема гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, а также в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7, и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.