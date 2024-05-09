На протвинском мемориале «Рубеж обороны» зажгли сотни свечей в дань памяти воинов ВОВ

Накануне сотни свечей зажглись на протвинском мемориале «Рубеж обороны» в дань памяти воинов Великой Отечественной войны и во имя Великой Победы и ее 79-й годовщины в рамках патриотической акции «Свеча Победы».

Отмечается, что у военного мемориала собрались жители города, представители администрации и Совета депутатов, активисты общественных и молодежных объединений, ветераны, волонтеры и члены военно-патриотических организаций. Звучали песни и стихи, повествующие о военных годах.

По традиции, в память о погибших в Великой Отечественной войне участники мероприятия их почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Сегодня подобные акции являются символом единства и непобедимости нашей страны.