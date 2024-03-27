На Сахалине локомотив товарняка с углем протаранил ворота электростанции и сошел с рельсов

Как сообщается в аккаунте в соцсетях Дальневосточной транспортной прокуратуры, авария произошла в Сахалинской области у станции «Ильинск».

По информации надзорного ведомства, там локомотив товарного поезда, перевозившего уголь, сошел с рельсов

«Локомотив грузового поезда сошёл с рельсов у станции «Ильинск» в Сахалинской области», — приводится в сообщении прокуратуры.

Согласно предварительным данным, причиной схода с рельсов локомотива стало столкновение с воротами электростанции. В надзорном ведомстве добавили, что обошлось без пострадавших. Целостность 23 вагонов с углем нарушена не была.